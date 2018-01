SEOUL (dpa-AFX) - Unterhändler aus Süd- und Nordkorea haben die ersten Gespräche zwischen den beiden Ländern seit zwei Jahren begonnen. Im Mittelpunkt steht eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar. Er hoffe, dass die Spiele durch die Gespräche "eine Veranstaltung des Friedens" würden und ein Sprungbett für bessere Beziehungen sein könnten, sagte Südkoreas Vereinigungsminister und Delegationsleiter Cho Myoung Gyon laut südkoreanischen Sendern am Dienstag kurz vor Beginn des Treffens im Grenzort Panmunjom. Die Lage in der Region hat sich im vergangenen Jahr nach zahlreichen Raketentests durch Nordkorea deutlich verschärft./dg/DP/zb

