50 Jahre nach 1968 fordert ein CSU-Politiker eine konservative Revolution. Das ist geschichtsvergessen und gefährlich. Denn die Linken von heute haben mit denen von damals kaum mehr etwas gemein.

Das Jahr 2008 war ein großes Reflexionsjahr, 40 Jahre nach den Ereignissen von 1968. Autoren wie die Historiker Götz Aly oder Ingrid Gilcher-Holtey brachten viel beachtete Bücher auf den Markt. Das Thema der 1968-Generation und ihr Einfluss auf die Bundesrepublik wurde umfänglich aufgearbeitet und diskutiert. Für die einen waren sie an allem schuld, für die anderen wurden sie wie messianische Heilsgestalten verehrt.

40 Jahre, das war genau der richtige Abstand, der kairos, der rechte Augenblick, um die Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen und die Rezeptionsgeschichte jenes Schicksalsjahres und seiner Ausläufer zusammenzufassen und auszuwerten. Danach war alles gesagt: diese Generation hat ohne Zweifel Deutschland verändert, aber nicht in dem Maße, wie es in der glorifizierten Rückschau mancher zu wirkt.

Zehn Jahre später holt nun ein bayrischer Politiker die 68er Bewegung noch einmal hervor, um sie als die heimlichen Regenten des Landes zu exponieren und dazu aufzurufen, ihren vermeintlichen Lebensort, den Prenzlauer Berg in Berlin, auszuräuchern. Zu lange, so meint es Alexander Dobrindt von der CSU, habe eine Art linkes Meinungskartell dem Land seinen Lebensstil aufgezwungen. Er, Dobrindt, stoße nun ins Horn, um eine "konservative Revolution" gegen diese Gesinnungsjunta anzuführen. Man darf sich die Augen reiben - nicht nur, weil der Begriff "konservative Revolution" einen braunen Beigeschmack hat, sondern, weil die Behauptungen von Dobrindt in der Sache völlig falsch sind.

Die Bundesrepublik Deutschland hat in Folge der Flüchtlingskrise einen Rechtsruck erlebt, von denen das Land in periodischen Stößen immer wieder erschüttert wird. Wenn es um Ausländer geht, heißt es seitdem fast ausschließlich: abschieben oder gar nicht erst reinlassen. Die AfD hat den Kessel überhitzt und nun überbieten sich die Parteien in Forderungen, die alles andere als ...

