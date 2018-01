Bei seiner Keynote zum Auftakt der Consumer Elektronics Show in Las Vegas redet Intel-Chef Brian Krzanich die massiven Sicherheitslücken in den Mikroprozessoren seiner Firma klein. Wirklich überzeugend ist das nicht.

"Geh in Deckung. Geh in Deckung, so lang Du noch kannst, Baby, und schau nicht zurück." So lautet der Refrain in dem Song von "The Killers", der vor Beginn der Keynote von Intel-Chef Brian Krzanich bei der Consumer Electronics Show (CES) im Monte Carlo Theater in Las Vegas erklingt. In ihm raten die US-Rocker einem nicht näher erläuterten "Baby" zur Flucht aus einer ausweglosen Situation.

Als Krzanich die Bühne betritt, versteckt sich der Intel-Chef nicht gerade, aber er geht leicht nach vorn gebeugt, nimmt ein paar Schritte Anlauf, als wolle er auf die Bühne sprinten, bricht dann ab und bleibt stehen. Der 57-Jährige sieht müde aus, seine Gesichtsfarbe ist von ungesund gelber Farbe. Nervös spielt er mit dem kleinen Klicker in seiner Hand herum, schaut immer wieder nach unten.

"Bevor wir starten, möchte ich zunächst die Gelegenheit nutzen, um die jüngsten Erkenntnisse über die Sicherheitsprobleme anzusprechen, über die als ,Meltdown' und ,Spectre' berichtet wurde",sagt der Intel-Chef. Er beteuert: "Sicherheit ist der wichtigste Job für Intel und für unsere Industrie." Es ist von höchster Wichtigkeit, "die Daten unserer Kunden zu schützen".

In der ersten Januarwoche erschütterten Intel Enthüllungen über schwerwiegende Sicherheitslücken in Mikroprozessoren. Millionen von PCs, Smartphones und Tablets sind betroffen.

Es ist keine Entschuldigung, die der Intel-Chef sich nun vor 5000 Menschen abringt. Eher schon versucht ...

