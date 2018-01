Tokio (ots/PRNewswire) - Die Stadtregierung Tokios führt eine Kampagne durch, um Tokios Charme im Ausland und in breitem Umfang auch in Südkorea mit dem Logo und dem Slogan "Tokyo Tokyo Old meets New" bekannt zu machen.



Die Hauptbotschaft lautet "Every Moment Is History. Where Will You Find Yourself Next?" (etwa: "Jeder Augenblick ist Geschichte. Wo finden Sie sich als Nächstes wieder?") und wird seit dem 1. Januar 2018 als Teil dieser Werbekampagne in Flughäfen, Bussen und verschiedenen Medien wie etwa Magazinen verbreitet. Zusammen mit der effektiven Werbung für Tokios Faszination für Reisende auf der ganzen Welt wird damit auch das Image Tokios als touristisches Reiseziel weltweit bekanntgemacht.



Die Botschaft, die durch das Logo und den Slogan vermittelt wird, lautet:



Die Traditionen, die aus der Edo-Periode überliefert wurden, existieren neben hochmoderner Kultur.



Der Slogan "Tokyo Tokyo Old meets New" weckt Erwartungen, dass dem Rest der Welt viel Überraschendes geboten wird und bringt außerdem zum Ausdruck, dass gleichzeitig neue Werte in Tokio geschaffen werden. Hier treffen die seit 400 Jahren bestehenden Traditionen aus der Feudalzeit Edos (dem heutigen Tokio) und eine hochmoderne Kultur aufeinander, die aus einem unaufhörlichen evolutionären Aufeinandertreffen und Verschmelzen entstanden ist.



Das Design besteht aus einer Pinselschrift und einer gotischen Schriftart. Durch das Wiederholen des Worts "Tokyo" mit zwei verschiedenen Schriftarten werden das Image und die Identität Tokios, der Stadt, in der Traditionen und Innovationen nebeneinander existieren, stark betont. Außerdem sollen die im Logo verwendeten Farben Schwarz und Blau die Traditionen und den Himmel ausdrücken, der sich in Richtung Zukunft ausbreitet, während die Signatur in der Mitte auf dem Bild eines bestimmten Touristenziels basiert - der Shibuya-Kreuzung.



Die Stadtregierung befragte die Bürger Tokios zu ihrer Meinung über das Logo und den Slogan und traf im April 2017 eine offizielle Entscheidung.



Offizielle Website für "Tokyo Tokyo Old meets New": https://tokyotokyo.jp/



