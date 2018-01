Erstmals seit fast zwei Jahren treffen sich Vertreter beider Seiten zu offiziellen Gesprächen. Der Einsatz ist hoch: Es geht um Nordkoreas Teilnahme an den Olympischen Winterspielen und verbesserte Beziehungen.

Nirgendwo stehen sich Nord- und Südkorea so direkt gegenüber wie im Grenzort Panmunjom. Mitten in der so genannten entmilitarisierten Zone stehen dort einige blaue Baracken direkt auf der Grenzlinie. Hier trafen sich früher die Militärs des Nordens und der Schutzmächte Südkoreas seit dem Waffenstillstandsabkommen 1953.

An normalen Tagen schaffen auf beiden Seiten Busse scharenweise Touristen an diesen Ort, die fotografieren, wie sich Soldaten beider Seiten wenige Meter entfernt voneinander anstarren. Doch am Dienstag war das Gebiet für Ausflüge gesperrt. Denn ab 10 Uhr morgens Ortszeit begannen Südkoreas Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon und Nordkoreas Chefunterhändler Ri Son-gwon mit freundlichem Lächeln und Handschütteln die ersten offiziellen Gespräche beider Seiten seit zwei Jahren.

Auf den ersten Blick geht es um Nordkoreas Teilnahme an den Olympischen Winterspielen, die vom 9. bis 25. Februar in Südkorea stattfinden wird. Das Land kündigte während der Gespräche an, eine hochrangige Delegation mit staatlichen Vertretern und Sportlern dorthin zu schicken.

Doch nach einem Jahr von Atomtests des Nordens, Kriegsrhetorik aus den USA und gegenseitigen Beleidigungen von Führer Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump geht es um nicht weniger als Krieg und Frieden auf der koreanischen Halbinsel, wie beiden Seiten klarmachten.

Nordkoreas Gesandter Ri forderte seinen Gegenüber auf, den Koreanern ein "Neujahrsgeschenk" zu geben. "Ich bin mit der Hoffnung hierhergekommen, dass beide Koreas die Gespräche in ernsthafter und gewissenhafter Weise führen werden, um dem koreanischen Volk, das hohe Erwartungen hegt, wertvolle Ergebnisse zu liefern", sagte Ri.

Auch Südkoreas Vereinigungsminister übte sich in Optimismus. "Gut begonnen ist halb gewonnen", sagte Cho Myoung-gyon. "Ich hoffe, dass beide Seiten die Gespräche entschlossen und beharrlich führen."

Wie gut es beiden Seiten gelingen wird, wird dabei international mit großer Spannung verfolgt. Denn tatsächlich findet das Treffen im Schatten der Großmächte statt. US-Präsident Donald Trump hat die Gespräche am Wochenende in Worten und Tweets gutgeheißen. Er gestand Südkoreas Präsident Moon Jae-in sogar zu, zwei von Nordkoreas als Provokation kritisierte, regelmäßige ...

