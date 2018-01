NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Beim Gewinn habe der Konsumgüterkonzern die Erwartungen trotz des besser als prognostizierten Wachstums klar verfehlt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Verantwortlich hierfür seien Währungsentwicklungen und Anlagegeschäfte. Angesichts der zuletzt guten Kursentwicklung rechnet Pannuti nun mit Abgabedruck./ag/zb

Datum der Analyse: 09.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005200000

AXC0041 2018-01-09/06:49