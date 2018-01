The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0023710160 EMISS.GEM.WOHNB. 06-18 27 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1CSDG5 DG HYP PF.R.1017 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2M68 BAY.LDSBK.IS 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5YM6 HSH NORDBANK BON VW 16/18 BD00 BON EUR N

CA WBCD XFRA US961214BZ52 WESTPAC BKG 13/18 BD00 BON USD N

CA 1BE4 XFRA US084664CD12 BERKSHIRE HATH.FIN. 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US89236TCA16 TOYOTA MOTOR CRD 2018 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US89236TCB98 TOYOTA MOTOR CRED 2018FLR BD01 BON USD N

CA TRAC XFRA US89352HAN98 TRANSCDA P.L. 15/18 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1602310176 HALCYON AGRI 17/UND. FLR BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB4ER3 LB.HESS.THR.CARRARA04M/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3VS4 HSH NH ZINSST 2 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB06C30 LBBW VOW3 BOAP 15/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB06G85 LBBW VOW3 BOAP 16/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB06HU0 LBBW VOW3 BOAP 16/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P8P3 LBBW DTE SYNTHIA 12/18 BD02 BON EUR N

CA ECJB XFRA US278865AQ30 ECOLAB 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0557992889 CCCI 10/18 MTN BD02 BON EUR N

CA A2BH XFRA XS0576912124 ABN AMRO 11/18 MTN BD02 BON EUR N

CA LMTA XFRA XS1209164919 MARKET TECH HLD.15/20 CV BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1619838292 LOGAN PPTY HLDGS 17/UND. BD02 BON USD N

CA OG7C XFRA DE0009770081 EUROK-INVEST FD00 EQU EUR N