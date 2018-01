FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4WP6 HSH NORDBANK WM MZ 15/23 0.000 %

WI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.083 EUR

WGL XFRA US92924F1066 WGL HOLDINGS DL 1 0.426 EUR

BAC XFRA US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 0.492 EUR

UF0 XFRA US9026531049 UDR INC. DL-,01 0.259 EUR

AOL1 XFRA US8873173038 TIME WARNER NEW DL-,01 0.336 EUR

ORC XFRA US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 0.159 EUR

ORJ XFRA US6802231042 OLD REPUBLIC INTL DL 1 0.834 EUR

OG5 XFRA US6708371033 OGE EN. CORP. DL -,01 0.277 EUR

NYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.033 EUR

LCO XFRA US5341871094 LINCOLN NATL 0.275 EUR

ITU XFRA US4612021034 INTUIT INC. DL-,01 0.325 EUR

IDI XFRA US45867G1013 INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 0.292 EUR

GRM XFRA US3703341046 GENL MILLS DL -,10 0.409 EUR

ETH XFRA US2976021046 ETHAN ALLEN INTER. DL-,01 0.334 EUR

DDN XFRA US2371941053 DARDEN REST. INC. 0.526 EUR

XFRA DE000HSH4NE9 HSH NORDBANK RZ 1 14/23 0.001 %

CSC XFRA US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 0.292 EUR

BRV XFRA US1046741062 BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 0.173 EUR

SOBA XFRA US00206R1023 AT + T INC. DL 1 0.417 EUR

TDB XFRA CA8911605092 TORONTO-DOMINION BK 0.403 EUR

ONE XFRA CA68272K1030 ONEX CORP. (SUB. VTG) 0.050 EUR

S05 XFRA NZSCLE0002S8 SCALES CORP. LTD 0.064 EUR

14HA XFRA SE0007126115 HEMFOSA FASTIGHETER AB 0.112 EUR