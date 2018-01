Las Vegas (ots/PRNewswire) -



Napster, ein Anbieter von Musik-Streaming-Diensten und -Lösungen, und Voxtok, das sich kürzlich der Netgem Group als deren spezialisierte Sound Division für innovative musikalische Unterhaltung in den Fernseh- und Audio-Sektoren angeschlossen hat, verbinden ihre Expertise und ergänzende Angebote, um ein auf zahlreichen Quellen und kontextorientierten Diensten basierendes, einzigartiges und neues Musikerlebnis zu schaffen.



Diese globale Partnerschaft mit Napster ermöglicht Voxtok, seine beiden Vorzeigeprodukte, Voxtok Music und SoundBox, weiter zu innovieren und zu stärken.



Voxtok Music optimiert das Musikerlebnis der Zuhörer durch seine Offenheit gegenüber sämtlichen Musikquellen (beispielsweise Streaming, Dateien, Radio und Podcasts) und das Zusammentragen verwandter Inhalte, zu denen Musikvideos, das Streaming von Konzerten sowie Konzertkartenangebote und das Abspielen von Musik gehören, um ein völlig neues Erlebnis zu schaffen.



SoundBox ist eine intelligente Soundbar, ein bahnbrechendes Produkt, das Fernseh-, Video- und Musik-Dienste und -Inhalte zusammenbringt, einschließlich Vinyl-Schallplatten! Dieses kompakte, mehrere Räume bedienende Gerät umfasst moderne Fernseh- und Videofunktionen, ist vollständig mit Voxtok Music integriert und bietet Funktionen wie drahtlose Vernetzbarkeit, Apps für mehrere simultane Bildschirme sowie Unterstützung von Alexa Sprachsteuerung. SoundBox erkennt die Vinyl-Schallplatte, die Sie gerade spielen, und bietet mit dem betreffenden Album oder Künstler im Zusammenhang stehende, zusätzliche Inhalte und Dienste.



Napster hat kürzlich seinen Musikkatalog und umfassende Metadaten für über 40 Millionen Titel in die Voxtok-Umgebung integriert und so ein optimiertes Erlebnis und eine nahtlose Integration aller Funktionen von Voxtok Music geschaffen. Die Merkmale der Inhalte der Dienste sind "quer-kontextverbunden", was bedeutet, dass sie, unabhängig von der jeweiligen Quelle, miteinander verknüpft werden, sofern sie "einen gemeinsamen Nenner haben".



"Wir freuen uns, mit Voxtok zusammenzuarbeiten, um den Benutzern mithilfe einzigartiger, einfach zu nutzender Geräte und Musikdienstintegrationen bessere Unterhaltungserlebnisse bieten zu können. Durch diese neue Beziehung wird Napsters Engagement dafür, innovative Musiklösungen zugunsten seiner Partner möglich zu machen, erneut aufgezeigt", sagte Bill Patrizio, CEO von Napster.



"Wir sind stolz, mit Napster zusammenarbeiten zu können, und teilen ein gemeinsames Ziel, nämlich Musikdienste besser und leichter verfügbar zu machen und gleichzeitig höhere Leistungen zu bieten. Wir freuen uns darauf, auf der CES in Las Vegas eine Vorausschau auf diese Lösung mit unseren Partnern und Kunden teilen zu können", fügt Joel Reboul, CEO und Mitgründer von Voxtok, hinzu.



Voxtok Music gibt es für Fernseher, Set-Top-Boxen und mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets. Voxtok hat sich sehr sorgfältig darum gekümmert, dass die Verfügbarkeit des Dienstes in Fernsehumgebungen sichergestellt ist, sowohl für Over-the-top content (OTT) als auch für Betreiber, was die Lösung flexibel und in gemischte Fernseh-, Video- und Musikangebote integrierbar macht.



SoundBox vereint sehr komplexe und moderne Technologien, die eine Herausforderung für die besten Set-Top-Box-Lösungen sind und gleichzeitig eine große Bandbreite an Vernetzungsoptionen bieten - alles in einem Audiogehäuse mit nur geringen Abmessungen. Voxtok hat damit begonnen, einige seiner SoundBox-Produkte über seine Muttergesellschaft Netgem in den Markt einzuführen.



"Powered by Napster" ermöglicht Ihnen, Ihre Marke einfacher denn je durch Musik-Streaming zu fördern. Wir bieten eine solide Plattform, offene APIs, umfangreiche Verbraucher-Expertise und verlässlichen Partner-Support für vorhandene oder neue Musik-Ökosysteme.



Über Voxtok



Als die Sound Division der Netgem Group sind wir durch unsere Liebe zur Musik, unseren Ehrgeiz, ein benutzerorientiertes Erlebnis zu schaffen, und unsere Leidenschaft für die bestmöglichen Geräte zur Musikwiedergabe motiviert.



Voxtok entwickelt Voxtok Music, seinen bahnbrechenden Musikdienst, sowie SoundBox, ein neues Segment in den Audio- und Fernsehökosystemen. Das Unternehmen wurde 2015 als CES Innovation Award Honoree for High Performance Home Audio/Video nominiert.



Voxtok ist ein Tochterunternehmen, das sich vollständig im Eigentum von Netgem befindet. Die Netgem Group ist bei der NYSE Euronext Paris, Compartment C (ISIN: FR0004154060, Reuters: ETGM.PA, Bloomberg: NTG FP) börsennotiert.



Weitere Informationen über SoundBox: DiscoverSoundBox.com (http://DiscoverSoundBox.com)



http://www.voxtok.com - press@voxtok.com



Über Napster



Napster ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Musik-Streaming-Services und Plattformen für Musik-Streaming-Technologie. Gleich, ob Sie ein Konsument sind, der ein beliebtes und erstklassiges Musikabonnement für werbungsfreien Zugang zu Millionen von Musikstücken möchte, oder ein Unternehmen, das ein mit einer hervorragenden Marke verbundenes, komplettes Musik-Streaming-Erlebnis oder spezifische Dienste zur Erweiterung seines Geschäfts sucht - Napster kann Ihnen die geeignete Lösung bieten.



napster.com (http://napster.com)



business.napster.com (http://business.napster.com)



