Der jüngste Bericht des US-Handelsministeriums belegt, dass die als Indikator der Erdölbranche gesehene Erdölausrüstungsbranche innerhalb von drei Jahren wieder das Niveau vor dem Ölpreisverfall erreichen und der Markt voraussichtlich auf ein neues Hoch zustreben wird. Erdöl-Ausrüstungs- und -Dienstleistungsunternehmen werden von den neuen Chancen profitieren, da der Markt bis zum Jahr 2018 ein Volumen von 194 Milliarden US-Dollar erreichen und bis zum Jahr 2019 die Grenze von 200 Milliarden US-Dollar durchbrechen wird.

Auf der Grundlage obiger Zahlen werden die chinesischen Erdölausrüstungsimporte voraussichtlich ein Volumen von 15,9 Milliarden US-Dollar erreichen.

cippe2018, die weltweit größte Erdölausstellung, wird vom 27. bis 29. März 2018 im New China International Exhibition Centre in Peking ihre Tore öffnen. Sie wird voraussichtlich rund 1.800 Unternehmen aus 65 Ländern und Regionen weltweit zur Ausstellung in 7 Sparten anziehen: petrochemische und Erdöl-Ausrüstung, Schiefergasausrüstung, Offshore-Öl- und -Gasausrüstung, Meerestechnik-Ausrüstung, Erdgas-Ausrüstung, Pipeline- und Lagerausrüstung und explosionssichere Vorrichtungen und -Geräte.

Zu den großen Ausstellern zählen in diesem Jahr Gazprom, NIGC, Caterpillar, NOV, Schlumberger, GE, Honeywell, Rockwell, Cummins, API, 3M, MTU, ARIEL, Atlas und Hempel.

Zu den chinesischen Unternehmen gehören unter anderen CNPC, Sinopec, CNOOC, CSSC, CSIC, CASC, CIMC, Jereh, Kerui, RG Petro-Machinery, Sany Heavy Industry, Jerrywon, Anton Oilfield, Shanghai Shenkai, Tiehu Petromachinery, West Petroleum Equipment und Ganergy Heavy Industry Group

Globale Erdöl-Unternehmen und -Käufer werden im Rahmen der cippe2018 auf der Suche nach Produkten und Technologien ebenfalls fündig. Die Ausstellung wird voraussichtlich 110.000 Besucher anziehen. In diesem Jahr werden rund 300 Delegationen großer Unternehmen erwartet, darunter die zehn weltweit größten Erdölgesellschaften Saudi Aramco, BP, Total, Rosneft, NIOC, PDVSA sowie chinesische Unternehmen wie CNPC, Sinopec, CNOOC, Yanchang Oilfield, Sinochem, Shenhua, China Coal, Beijing Gas Group und CEFC.

Gleichzeitig werden Konferenzen wie das 10th International Petroleum Industry Summit Forum, die 2018 International Petroleum and Petrochemical Technologies Conference, der China Equipment Manufacturing+Industry Internet Summit und die cippe2018 Embassy Promotion Conference sowie eine Reihe neuer Produktkonferenzen, Fachseminare, Pressekonferenzen und wissenschaftliche Diskussionen stattfinden.

cippe2018 ist ein bedeutender Treffpunkt für globale Erdölausrüstungsunternehmen, um auf dem chinesischen Markt zu expandieren.

Für Voranmeldungen: http://v.zhenweiexpo.com/cippe/en/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

