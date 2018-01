Nach der Kursrally in den vergangenen Tagen dürften sich Anleger am Dienstag vorerst zurückhalten. Im Fokus der Börsianer stehen Daten zur Industrieproduktion und den Exporten der deutschen Firmen.

Nach der Kursrally in den vergangenen Tagen dürften sich Anleger am Dienstag vorerst zurückhalten. Banken und Brokerhäuser sehen den Dax zu Handelsstart kaum verändert. Am Montag hatte er um 0,4 Prozent auf 13.367,78 Punkte zugelegt. Im November hatte er seine bisherige Bestmarke von ...

