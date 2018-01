Herr Czech kommt die Erweiterung der S7-1500-Baureihe um Hochsprachen und modellbasierte Entwicklungstools nicht relativ spät? Andreas Czech: In 2013 haben wir die Simatic S7-1500er Plattform auf den Markt gebracht und mit drei CPU-Varianten zunächst die wichtigsten Anwendungsbereiche abgedeckt. Danach kamen weitere Standard- und fehlersichere CPUs sowie für speziellere Automatisierungs-Disziplinen dran, gefolgt von Kompakt- und Technologie-CPUs. Jetzt stand noch ein weiteres Thema auf unserer Agenda: Die Integration von Hochsprachen und die Möglichkeit, den Programmcode aus Modell-basierten Entwicklungstools zu generieren und in die Steuerung zu übernehmen. Diese Funktionalität haben wir schon seit Jahren mit WinAC und den modularen Embedded Controllern in der S7-300-Baureihe verfügbar und ziehen nun die aktuelle Steuerungsgeneration nach. Diejenigen, die eigene Funktionen in C/C++ geschrieben haben oder die eventuell mit Matlab/Simulink arbeiten, können jetzt ihr Know-how auch auf die S7-1500 bringen. Wenn Sie sich damit Zeit lassen konnten, ist das nicht ein Indiz dafür, dass die Themen modellbasierte Entwicklung und Hochsprachenprogrammierung im klassischen Anwenderstamm der S7-Familie noch nicht so etabliert sind? Andrea Rauscher: Wir wissen, dass viele unserer Kunden noch häufig in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...