CONSUS Real Estate AG: CONSUS erreicht mit der Ernennung von Andreas Steyer als COO sowie Boris Tramm als Head IR/Capital Markets einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung der Wachstumsstrategie

09.01.2018

Berlin 9. Januar 2018 - Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS", ISIN DE000A2DA414) erreicht mit der Besetzung von zwei wesentlichen Führungspositionen einen wichtigen Meilenstein in der erfolgreichen Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Hon.-Prof. Andreas Steyer wurde zum 1. Januar 2018 als Vorstand und COO mit der Verantwortung für die Geschäftsfelder Immobilienbewirtschaftung und Asset Management sowie Immobilienstrategie berufen. Steyer verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im deutschsprachigen Immobilienmanagement. Er verantwortete als CEO der börsennotierten DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG den Aufbau eines im Prime Standard notierten, klar fokussierten Immobilienkonzerns, der ein Portfolio mit einem Marktwert von rund 1 Mrd. Euro aufgebaut hat und eine erfolgreiche Buy- and Hold-Strategie in Verbindung mit einem aktiven Portfolio-Management verfolgt. Zuvor war Steyer unter anderem Head of Real Estate der Österreichischen Volksbanken AG (ÖVAG), Geschäftsführer der Deka Immobilien Investment GmbH und Partner bei Ernst & Young Real Estate.

Steyer wird als COO unter anderem den Ausbau eines eigenständigen und wertorientierten Asset Managements der CONSUS Gruppe initiieren. CONSUS verfügt konsolidiert über ein Bestandsportfolio von 20 Büroimmobilien mit einem Gesamtimmobilienwert (GAV) von 508 Mio. Euro. Dieser Bestand erwirtschaftet annualisierte Nettomieteinnahmen von rund 28 Mio. Euro und starke wiederkehrende FFO.

Zur Stärkung der Kapitalmarkt- und Investorenkommunikation im Rahmen des dynamischen Unternehmenswachstums konnte CONSUS zum 1. Januar 2018 zudem mit Boris Tramm einen erfahrenen Kapitalmarktexperten als Head of IR und Capital Markets gewinnen. Tramm hat mehr als 12 Jahre Kapitalmarkterfahrung und hat u. a. den Börsengang und den Aufbau der Kapitalmarktkommunikation der OSRAM Licht AG verantwortet. Zuvor war er u. a. Head of Investor Relations bei Rhön-Klinikum AG.

Norbert Kickum, CEO von CONSUS: "Mit dem Ausbau der Führungsmannschaft der CONSUS durch Andreas Steyer als erfahrenen Immobilienexperten und Boris Tramm als Kapitalmarktexperten haben wir weitere personelle Weichenstellungen vorgenommen, um die gesetzten Wachstumsziele für CONSUS als einzigartiges integriertes Immobilienunternehmen in Deutschland zu realisieren. Der Ausbau eines eigenen, effizienten Asset Managements unter der Führung von Andreas Steyer wird sowohl die Wertschöpfungskette als auch den ROCE und FFO steigern. Dabei werden wir uns aufgrund der großen Nachfrage auch zukünftig auf den Ausbau der CONSUS als führender Entwickler, insbesondere im deutschem Mietwohnungsbau, konzentrieren."

Über CONSUS Real Estate AG Die börsennotierte CONSUS Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin ist der führende deutsche Mietwohnungsprojektentwickler in den neun größten deutschen Städten. Wesentliche Bestandteile des Business Models der CONSUS sind ein hoher Anteil an institutionellen Forward Sales sowie Digitalisierung und industrielle Serienfertigung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Entwicklungsaktivitäten werden ergänzt durch ein renditestarkes Bestandsportfolio deutscher Gewerbeimmobilien.

Boris Tramm Head of IR/Capital Markets CONSUS Real Estate AG E-mail: b.tramm@consus.ag Telefon: +49 171 840 2220 edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Elke Pfeifer Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: Consus@edicto.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300 E-Mail: info@consus.ag Internet: www.consus.ag ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

