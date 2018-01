Nach dem starken Jahresauftakt könnte der Dax am Dienstag eine Verschnaufpause einlegen. Banken und Broker erwarten den deutschen Leitindex zur Handelseröffnung kaum verändert bei 13.355 Punkten. Am Montag hatte das deutsche Börsenbarometer ein Plus von 0,4 Prozent auf 13367 Zähler hingelegt.

