NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal von 93 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe ein unerwartet starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Prognose für das Wachstum im laufenden Jahr erhöht. Die vom Vorstand für 2017 erwartete Profitabilität liege jedoch unter seiner Schätzung./edh/zb

Datum der Analyse: 09.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005200000

AXC0062 2018-01-09/08:11