Nach einem ungeahnt langen und steilen Rallyabschnitt seit Mitte 2015 erreichte die Aktie von Adidas ihren Höhepunkt bei 202,10 Euro und ging anschließend in eine wohlverdiente Konsolidierung über. Diese dauert jedoch noch an und drückte die Kursnotierungen bis Mitte Dezember letzten Jahres auf ein Verlaufstief von 165,05 Euro und eine dort verlaufende Horizontalunterstützung abwärts. In diesem Bereich gelang es anschließend mit einem weiteren Verlaufstief um 165,00 Euro einen Ansatz für einen Doppelboden zu etablieren, von wo aus das Papier des Sportartikelherstellers Adidas wieder deutlich zur Oberseite zulegen konnte und womöglich hieraus noch ein tragfähiger Boden resultieren könnte. Zumal auch einige für Adidas wichtige Sportereignisse in 2018 anstehen und die Marke hiervon noch ausgesprochen profitieren könnte. Vorstandschef Kasper Rorsted betonte am Wochenende, ...

