Die Inflation in Venezuela steigt weiter: Am Montag gab das Parlament in Caracas einen neuen Rekordwert von über 2.600 Prozent bekannt. Unterdessen fehlt es den Einwohnern an den nötigsten Lebensmitteln und Gütern.

Angesichts der schweren Wirtschaftskrise ist die Inflationsrate in Venezuela nach Berechnungen des Parlaments auf 2.616 Prozent gestiegen. "Wir sind das einzige Land der Welt mit einer Hyperinflation", sagte der Abgeordnete Rafael Guzmán vom Finanzausschuss ...

