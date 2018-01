Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Beiersdorf ist im vergangenen Jahr stärker gewachsen als angekündigt und hat die operative Gewinnprognose bestätigt. Allerdings werden Einmaleffekte die Nachsteuerrendite leicht schmälern. Ein Umsatzschub im vierten Quartal habe den Konzernumsatz 2017 auf 7,055 Milliarden Euro anschwellen lassen, teilte Beiersdorf mit. Das entspreche einem organischen Anstieg von 5,7 Prozent. Die Unternehmensprognose hatte auf ein organisches Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent gelautet. Die EBIT-Umsatzrendite sieht der Konzern weiterhin leicht über dem Vorjahreswert von 15 Prozent. Nach Steuern rechnet Beiersdorf für 2017 mit einer Ergebnismarge um 10 Prozent, unter dem Vorjahreswert von 10,8 Prozent. Hier schlagen das Fehlen von Einmalerträgen des Jahres 2016, negative Wechselkurseffekte und Wertverluste bei Finanzanlagen im Jahr 2017 zu Buche. Beiersdorf bestätigte den Ausblick für die EBIT-Marge. Wie im Oktober angekündigt, sind darin Kosten für die Beseitigung der Folgen des Hacker-Angriffs auf die IT des Unternehmens enthalten, die in einer Größenordnung von einem "höheren einstelligen Millionen Euro-Betrag" liegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

CONTINENTAL

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2017 (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 43.910 +8% 14 40.550 EBIT bereinigt 4.829 +11% 6 4.341 EBIT 4.616 +13% 4 4.096 Ergebnis vor Steuern 4.439 +12% 12 3.979 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.120 +11% 14 2.803 Ergebnis je Aktie unverwässert 15,83 +13% 16 14,01 Dividende je Aktie 4,70 +11% 15 4,25

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe November saisonbereinigt PROGNOSE: +1,9% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm 08:00 Handels- und Leistungsbilanz November Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +21,0 Mrd Euro zuvor: +19,9 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +26,3 Mrd Euro zuvor: +18,1 Mrd Euro -EU 11:00 Arbeitsmarktdaten November Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,8% zuvor: 8,8%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2024 im Volumen von 1,5 bis 2,5 Mrd EUR 11:00 AT/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2027 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2047 im Gesamtvolumen von 1,38 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2046 im Volumen von 500 Mio EUR 11:30 GB/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.744,20 -0,09 Nikkei-225 23.849,99 0,57 Schanghai-Comp. 3.412,42 0,09 DAX 13.367,78 0,36 DAX-Future 13.375,00 0,29 XDAX 13.379,74 0,28 MDAX 27.014,63 -0,01 TecDAX 2.671,47 1,09 EuroStoxx50 3.616,45 0,24 Stoxx50 3.241,70 0,30 Dow-Jones 25.283,00 -0,05 S&P-500-Index 2.747,71 0,17 Nasdaq-Comp. 7.157,39 0,29 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,76% +14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Freundlich gestimmt gehen Marktteilnehmer in den Dienstag. Da auch die US-Indizes zum Teil weiter zugelegt hätten und aus Asien überwiegend positive Signale kämen, dürften auch hierzulande zumindest keine größeren Gewinnmitnahmen einsetzen. "Vor allem die Schwäche des Euro dürfte weiter stützen", sagt ein Analyst. Bei den Konjunkturdaten des Tage wird vor allem auf die deutsche Produktion und Handelsbilanz geachtet. "Der Markt will immer abgleichen, ob die harten Fakten aus der Realität auch den weit vorgelaufenen Sentiment-Indikatoren folgen", so ein Analyst.

Rückblick: Gut behauptet - Konjunkturoptimismus und ein schwächerer Euro haben den europäischen Börsen am Montag Auftrieb gegeben. Die November-Daten zum deutschen Auftragseingang lagen zwar unter den Erwartungen, gleichwohl steht die deutsche Industrie nach Einschätzung von Volkswirten weiter unter Volldampf. Bei den Sektoren gehörten die zyklischen und eurosensiblen Autoaktien mit einem Anstieg des Subindex von 0,9 Prozent zu den Gewinnern, nur übertroffen von Rohstoffwerten mit einem Plus von durchschnittlich 1,6 Prozent. Ablynx haussierten in Brüssel um über 45 Prozent auf 30,80 Euro, nachdem das Unternehmen ein bereits verbessertes Übernahmeangebot von Novo Nordisk zu 28 Euro je Aktie als zu niedrig abgelehnt hatte. Novo Nordisk tendierten etwas fester. Vestas legten um 2,9 Prozent zu, nachdem das Windkraftanlagenunternehmen aufgrund der guten Auftragslage die Prognose für den freien Cashflow 2017 erhöht hatte. Nach einer Gewinnwarnung verloren Mothercare in London über 27 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Eon verloren 0,3 Prozent. Dass das Unternehmen seine seine restliche Beteiligung an Uniper für 22 Euro je Aktie an Fortum verkauft sorgte für keine Impulse, weil es ohnehin erwartet wurde. Uniper gaben um 0,4 Prozent nach, mit einem Schlusskurs von 25,90 Euro notierten sie jedoch deutlich über dem genannten Übernahmepreis. Anleger setzten darauf, dass Fortum möglicherweise schon bald den anderen freien Aktionären ein höheres Angebot mache, hieß es im Handel. Im SDAX stiegen Sixt um 3,7 Prozent, das Unternehmen gilt als einer der Gewinner der neuartigen Mobilitätslösungen. Wenige Minuten vor Handelsschluss legte Beiersdorf vorläufige Geschäftszahlen zum vergangenen Jahr vor und übertraf die eigenen 2017erZiele. Die Aktie schloss 1 Prozent höher. Deutsche Bank (-1 Prozent) litten weiter unter der Gewinnwarnung vom Freitag. Südzucker verloren 4,9 Prozent, nachdem die Analysten von Kepler die Einstufung "Reduce" bestätigt und das Kursziel leicht gesenkt hatten.

XETRA-NACHBÖRSE

Beiersdorf wurden 1,2 Prozent fester gestellt. Der Konsumgüterkonzern hatte kurz vor Xetra-Schluss überraschend Geschäftszahlen vorgelegt. In der dritten Reihe wurden Bauer nach einer Gewinnwarnung 12 Prozent tiefer getaxt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Am fünften Handelstag des Jahres markierten abermals alle drei wichtigen Börsenindizes im Verlauf Allzeithochs. Allerdings ließ die Dynamik nach. Gebremst wurde der US-Aktienmarkt von Signalen, dass die US-Geldpolitik vielleicht doch zügiger gestrafft werden könnte als bisher vom Markt veranschlagt. Loretta Mester, Präsidentin der US-Notenbankfiliale von Cleveland, hält es für möglich, dass die Fed 2018 vier statt der bisher indizierten drei Zinserhöhungen vornimmt. Kohl's erhöhte die Gewinnprognose. Die Aktie stieg um 4,7 Prozent. Auch Crocs zeigte sich optimistischer. Die Aktie schnellte um 8,4 Prozent empor. Celgene fielen um 0,8 Prozent zurück mit der Nachricht, den Blutkrebsspezialisten Impact Biomedicines für 7 Milliarden Dollar zu kaufen. Celgene hatte zudem Geschäftszahlen vorgelegt. Seagate zogen um 7,2 Prozent an. Der Festplattenhersteller hatte in der Vergangenheit in Technologie für Kryptowährungen investiert. Laut Berichten zahlt sich dies nun aus. GoPro senkte die Prognose und steigt aus dem Drohnengeschäft aus. Die Titel brachen um 13 Prozent ein. Nvidia legten um 3,1 Prozent zu. Der Halbleiterkonzern gab eine Kooperation mit dem Fahrdienstleister Uber bekannt. Um 22,3 Prozent stürzten Dave & Buster's nach einem gesenkten Ausblick ab.

Ein einheitlicher Trend ließ sich nicht erkennen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verharrte bei 2,48 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.35 Uhr EUR/USD 1,1958 -0,1% 1,1968 1,1976 EUR/JPY 134,75 -0,5% 135,43 135,43 EUR/CHF 1,1694 -0,0% 1,1697 1,1695 GBP/EUR 1,1349 +0,0% 1,1339 1,1334 USD/JPY 112,71 -0,4% 113,16 113,09 GBP/USD 1,3568 -0,0% 1,3570 1,3570 Bitcoin BTC/USD 14.982,58 +1,8% 14.713,33 14.761,73

Die Mester-Einlassungen, wonach 2018 statt der avisierten drei auch vier Zinserhöhungen in den USA angemessen sein könntebn, trieben den Dollar auf breiter Front nach oben. Der ICE-Dollarindex legte um 0,5 Prozent zu, der Euro fiel im späten US-Geschäft auf 1,1962 Dollar nach Wechselkursen um 1,2040 am Freitagabend. Der Yen legt im frühen asiatisch dominierten Handel deutlicher zu, nachdem die japanische Notenbank überraschend weniger Anleihen ankaufte als erwartet, was als Signal einer mögliche bevorstehenden Straffnung der Geldpolitik ankommt.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,16 61,73 +0,7% 0,43 +2,9% Brent/ICE 68,14 67,78 +0,5% 0,36 +2,3%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 09, 2018 01:54 ET (06:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.