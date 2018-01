NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 23,00 auf 22,50 Euro gesenkt. Die Papiere des Energiekonzerns seien nach dem jüngsten Kursrutsch unterbewertet, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aussicht auf robustes Dividendenwachstum werde am Markt noch nicht angemessen honoriert./ag/zb

Datum der Analyse: 09.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

