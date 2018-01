NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Vodafone von 265 auf 270 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Jahr werde für die Telekombranche wohl nicht besser als 2017, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vodafone sei aber eine Aktie, die man angesichts des starken Ergebniswachstums haben müsse./ag/la

Datum der Analyse: 09.01.2018

