DGAP-Media / 2018-01-09 / 07:57 Düsseldorf/Frankfurt a. M. (9.1.2018) Die jährliche Gehaltsstudie [1] von Robert Walters verzeichnet weiterhin einen Fachkräftemangel und einen Anstieg der Gehälter in Deutschland. Gründe hierfür sind die weiterhin starke Wirtschaftsentwicklung und die wachsende Nachfrage nach Experten in den Bereichen E-Commerce und Digitalisierung. · 2018 steigen die Gehälter für spezialisierte Stellen weiter an. · 57%* der Arbeitnehmer in Deutschland planen, ihren Job in den nächsten 12 Monaten zu wechseln. · 76%* der Arbeitnehmer in Deutschland schätzen die Arbeitsmarktsituation 2018 optimistisch ein. *DIGITALISIERUNG UND BREXIT: BANK- UND FINANZWESEN WÄCHST 2018 WEITER STARK * Im Bank- und Finanzdienstleistungssektor werden immer häufiger hochspezialisierte Fachkräfte benötigt. So suchen Unternehmen 2018 vor allem Experten für die Bereiche 4.0 Big Data und für weitere Zukunftstrends. Zudem sind Spezialisten im Bereich Wirtschaftsprüfung, Risikomanagement, Accounting sowie in den Compliance- und Meldewesen aufgrund der aktuellen Gesetzgebung sehr gefragt. Nick Dunnett, Managing Director Deutschland & Schweiz, kommentiert: "2018 wird der Brexit die Recruitment-Aktivitäten im Bank- und Finanzwesen beeinflussen. Bereits seit Ende 2017 erhöhte sich die Nachfrage nach erfahrenen Berufseinsteigern in den Bereichen Revision, Risikomanagement und Compliance." *DIGITALISIERUNG BLEIBT TREIBENDER FAKTOR IN IT, MARKETING UND VERTRIEB* 2018 werden vermehrt IT-Profis wie Entwickler, Cyber ??Security-Spezialisten und AI-Experten gesucht, um die Digitalisierung und E-Commerce-Projekte zu unterstützen. Zudem suchen Technologieunternehmen vermehrt Vertriebs- und Marketingexperten, um ihren Marktanteil weiter auszubauen. SEO, SEA, UX und Erfahrung in der Arbeit mit sozialen Medien sind wichtige Einstellungsfaktoren für Marketing- und Vertriebspositionen. So suchen Unternehmen nach Bewerbern, die ihr Online-Angebot weiterentwickeln können. Im Vertrieb steigen die Gehälter maßgeblich in den Bereichen BI- und IT-Sicherheit, da hier eine besonders große Nachfrage besteht. *RISIKOMINDERNDE RECHTSGEBIETE UND LEGAL-TECH-LÖSUNGEN SIND TOPTHEMEN IN 2018* Die starke Nachfrage bleibt 2018 ungebrochen. Strengere regulatorische führen zu steigenden Stundensätzen in risikomindernden Rechtsgebieten wie Interne Untersuchungen, Steuerrecht, Kartellrecht sowie Prozessführung und Schiedsverfahren. Da Legal-Tech-Lösungen die Strukturen der klassischen Transaktionsteams in den kommenden Jahren verändern werden, ist es für Wirtschaftskanzleien ratsam, frühzeitig in diese Talentpools zu investieren. Nick Dunnett ergänzt: "Um die besten Bewerber für sich zu gewinnen, müssen Unternehmen klare Einstellungsprozesse implementieren, alle beteiligten Entscheidungsträger frühzeitig identifizieren und schnelle und präzise Vertragsangebote erstellen. Auch 2018 wird das Gehalt für viele Bewerber Priorität haben; jedoch rückt die Bedeutung von Work-Life-Balance und einem unterstützenden Arbeitsumfeld immer mehr in den Vordergrund." *Robert Walters [2] ist als eine der führenden Personalberatungen spezialisiert auf die Besetzung von Fach- und Führungskräften auf allen Managementebenen. In Deutschland besetzen wir projektbasierte und permanente Positionen in den Bereichen Accounting & Finance, Banking & Financial Services, Information Technology, Legal sowie Sales & Marketing. Robert Walters wurde im Jahr 1985 gegründet und ist heute international in 28 Ländern vertreten.* *Alle Angaben stammen aus Robert-Walters-Untersuchungen (Gehaltsstudie 2018) - Ende - Kontakt: Maren Schneider - Marketing Managerin Deutschland & Schweiz T: +49 69 9203 840 022 E: maren.schneider@robertwalters.com Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IHSITXWRDR [3] Dokumenttitel: Robert Walters Germany Gehaltsstudie 2018 Emittent/Herausgeber: Robert Walters Germany GmbH Schlagwort(e): Unternehmen 2018-01-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 643797 2018-01-09 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=297181a7c6fbec2d7bcf2e377ecbde17&application_id=643797&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=cd43adc9c31b7489b5d4ef0f8bd9f966&application_id=643797&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fc31cdb840ccc65acf9ccc8e091a8d10&application_id=643797&site_id=vwd&application_name=news

