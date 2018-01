Düsseldorf - Seit vielen Jahren predigen wir, dass untere Zinswenden selten dynamisch vollzogen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Vielmehr benötige die Bodenbildung auf der Rentenseite regelmäßig vor allem eines: Viel Zeit! Im vergangenen Jahr habe dieses Börsenbonmot in doppelter Hinsicht eine Bestätigung gefunden. Zum einen sei die Bewegungsdynamik sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks äußerst mager ausgefallen. Schließlich hätten die 10-jährigen Renditen jeweils nur zwischen 0,15% und 0,64% (D) bzw. 2,02% und 2,63% (USA) geschwankt. Zum anderen sei der Bodenbildungsprozess, der die Marktteilnehmer in Amerika bereits seit 2012 begleite, wieder ein Jahr vorangeschritten.

