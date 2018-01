Angesichts der Turbulenzen, die die Meldungen über eine steigende Wahrscheinlichkeit, dass Apple eigene Chips entwickeln und herstellen will, bei der Aktie des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor ausgelöst hatten, konnte es nicht überraschen, dass das Unternehmen die Lage so schnell wie möglich beruhigen will.

Den vollständigen Artikel lesen ...