FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Beiersdorf nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Das Umsatzwachstum in der Consumer-Sparte und im Klebstoffgeschäft von Tesa sei im vierten Quartal stark gewesen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei eine gute Nachricht, auch wenn das Ergebnis unter dem Strich unter Währungsentwicklungen gelitten habe. Riemann sieht leichtes Aufwärtspotenzial für die Marktschätzungen. Dies sei allerdings mit Blick auf die Bewertung der Aktien bereits eingepreist./ag/la

Datum der Analyse: 09.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005200000

AXC0074 2018-01-09/08:46