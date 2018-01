Liebe Leser,

aufgrund von Spannungen im Iran wie auch dem Abbau der Lagerbestände von US Rohöl stiegen die Preise zu Jahresbeginn kräftig an. Da die Demonstrationen in dem Land mit den viertgrößten Ölreserven nach Saudi-Arabien, Kanada und Venezuela nicht aufhörten, sondern sich sogar noch ausweiteten, reagierten die Investoren verschreckt und trieben die Preise so nach oben.

Sind die Spannungen langfristig gefährlich für den Ölpreis?

Da sich der Frust bestimmter Teile der ... (Benjamin Fitzgerald)

Den vollständigen Artikel lesen ...