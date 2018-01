Pharma-Streit - Roche geht in Japan gegen Sandoz vor (Cash) Swiss Re erhöht eigene Erwerbspositionen auf 10,03%; BlackRock Sika schlägt Erwartung mit Umsatz 2017, sieht 2018 Anstieg >10% SGSN SE - SGS übernimmt amerikanisches Lebensmittellabor Vanguard Sciences Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat den Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Marcon in China genutzt, um mit der chinesischen Regierung über den Kauf des Modells A380 zu verhandeln. Die Zukunft des Großraumfliegers steht in Frage, seitdem die arabische Fluglinie Emirates im vergangenen Jahr einen Großauftrag hatte platzen lassen. Im Gegenzug für Bestellungen bietet Airbus dem Land eine Industriepartnerschaft an. (FAZ S. 22) ...

