09.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Robert Walters (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die jährliche Gehaltsstudie von Robert Walters verzeichnet weiterhin einen Fachkräftemangel und einen Anstieg der Gehälter in Deutschland. Gründe hierfür sind die weiterhin starke Wirtschaftsentwicklung und die wachsende Nachfrage nach Experten in den Bereichen E-Commerce und Digitalisierung. 2018 steigen die Gehälter für spezialisierte Stellen weiter an. 57%* der Arbeitnehmer in Deutschland planen, ihren Job in den nächsten 12 Monaten zu wechseln. 76%* der...

