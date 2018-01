FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Rally der vergangenen vier Handelstage tritt der DAX-Future im frühen Handel am Dienstag zunächst auf der Stelle. Bereits am Vortag hatte die Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt an Momentum verloren. Auch ein Tag mit einem kleinen Rücksetzer wäre nicht überzubewerten, so ein technisch orientierter Marktteilnehmer. Der März-Kontrakt handele weiterhin über seinem Ausbruchsniveau von 13.200 bis 13.250 Punkten, unter diesen Bereich sollte der Future nicht zurückfallen.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures liegt im frühen Handel unverändert bei 13.375 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.377,5 und das Tagestief bei 13.360 Punkten. Umgesetzt wurden bis 8.28 Uhr rund 1.350 Kontrakte.

January 09, 2018 02:28 ET (07:28 GMT)

