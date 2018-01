NorCom Information Technology AG: DaSense wird zum zentralen Werkzeug der Automobilindustrie

Dem Kauf der DaSense-Unternehmenslizenz durch Daimler ( siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 22.12.2017) folgt ein umfangreich angelegter Einsatz der Software im gesamten Konzern.

Wie zentral die Rolle von DaSense werden kann, erschließt sich bei genauerer Betrachtung der zugrundeliegenden Philosophie von DaSense: DaSense in Urform ist eine Plattform, die gemäß höchsten Sicherheitsstandards alle im Unternehmen vorhandenen Daten bündelt und dem Nutzer Zugriff je nach Bedarf und Rechten ermöglicht. Diese Basisversion von DaSense ist in der IT-Abteilung des Unternehmens angesiedelt, wird von dort aus gesteuert und den Fachabteilungen zur Nutzung angeboten.

Die Fachabteilungen wiederrum nutzen DaSense als zentrales Arbeitswerkzeug für die Datenanalyse und -abfrage mittels eigens programmierter Apps, die je nach aktuellen Fragestellungen auf DaSense installiert werden. In diesen Apps steckt viel Fach-Know-how. Daher werden diese zu einem Großteil nicht von NorCom entwickelt, sondern von technologischen Partnerunternehmen, die Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet sind und die Bedürfnisse der Ingenieure genau kennen. DaSense wird damit nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für Technologiepartner des Automobilkonzerns ein zentrales Werkzeug.

Diese Philosophie macht DaSense extrem flexibel und sowohl themen- als auch länderübergreifend einsetzbar. "Je länger, intensiver und vielfältiger DaSense genutzt wird, desto unverzichtbarer wird die Software im Unternehmen", erläutert Dr. Tobias Abthoff, Vorstand der NorCom IT AG. "Gerade weil wir kein Monopol kreieren, sondern anderen Anbietern die Entwicklungsarbeit auf DaSense ermöglichen, hat unser Produkt mehr Wachstumspotential, als wir alleine je erzielen könnten."

"NorCom Domäne bei der Entwicklung von Apps wird sicher das Deep Learning und das Training neuronaler Netze bleiben, wie es in der Entwicklung des autonomen Fahrens gefordert ist, da hier unsere Kernkompetenz liegt" so Dr. Tobias Abthoff weiter. "Für alle anderen Bereiche wird der Kunde Partner miteinbeziehen, die ihre Lösungen als App auf DaSense programmieren und so die Einsatzbereiche unserer Software stetig erweitern." ____________________________________________________

