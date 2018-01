Ermöglicht eine höhere Leistung bei geringeren Kosten für schreibintensive Workloads mit hohem Volumen

RALEIGH, North Carolina - 9. Januar, 2018 - Percona (http://www.percona.com/), das Unternehmen, das Enterprise-Class-MySQL, MongoDB und andere Open-Source-Datenbanklösungen und Dienstleistungen anbietet, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit des Percona Server für MySQL 5.7 (https://www.percona.com/software/mysql-database/percona-server).20 bekannt (https://www.percona.com/software/mysql-database/percona-server). Hierbei handelt es sich um eine neue Version,die die MyRocks-Speicher-Engine sowie eine neue Binärlog-Verschlüsselungsfunktion umfasst. Die leistungsfähige Kombination von Percona Server für MySQL und MyRocks (https://www.percona.com/blog/2017/09/06/myrocks-percona-server-mysql/) ermöglicht es Datenbankadministratoren, einen höheren Durchsatz für schreibintensive Workloads mit hohem Volumen zu erzielen. Optimiert für moderne Hardware, benötigt das Produkt weniger Speicherplatz, reduziert die Wartungskosten und sorgt für einen erhöhten ROI für On-Premise- und Cloud-basierte Anwendungen.

MyRocks (http://myrocks.io/) ist eine MySQL-Speicher-Engine, die in RocksDB, einem Open-Source-Projekt von Facebook, integriert ist. Sie bietet eine verbesserte Flash-Speicherleistung durch Effizienz beim Lesen, Schreiben und Speichern von Daten. Sie ist für schnelle Speicher mit geringer Latenz optimiert und eignet sich ideal für moderne, schreibintensive Anwendungen wie Datenaggregation, IoT, Transaktionsprotokollierung, Systemüberwachung, Zahlungsverarbeitung und Abrechnungssysteme. MyRocks benötigt weniger SSD-Speicherplatz, bietet mehr Speicherkapazität und sorgt für eine bessere IO-Kapazität.

Der Percona Server für MySQL ist ein kostenloser, vollständig kompatibler, verbesserter Open Source-Drop-In-Ersatz für MySQL, der überlegene Leistung, Skalierbarkeit und Instrumentierung bietet. Die neue Verschlüsselungsfunktion demonstriert Perconas Engagement, die Sicherheit kontinuierlich zu verbessern und die Anforderungen moderner Unternehmen zu erfüllen. Mit mehr als 4.000.000 Downloads bietet der Percona Server für MySQL selbstoptimierende Algorithmen an, unterstützt extrem leistungsstarke Hardware und sorgt für hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Tausende von Unternehmen vertrauen darauf, dass der Percona Server für MySQL eine bessere Leistung und Parallelität als herkömmliche MySQL-Server erbringt. Der Percona Server für MySQL bietet darüber hinaus eine höhere Skalierbarkeit und Verfügbarkeit, verbesserte Backups und erhöhte Transparenz.

"Die kombinierte Lösung von Percona Server für MySQL und MyRocks bietet genau das, was fast jedes Unternehmen heute benötigt - die Möglichkeit, weitaus mehr Daten zu wesentlich geringeren Kosten zu verarbeiten, was zu einer höheren Skalierbarkeit, einem verbesserten ROI und einer verbesserten Endbenutzererfahrung führt. MyRocks ist eine ausgezeichnete Speicher-Engine für hochvolumige, schreibintensive Anwendungen, und Unternehmen können jetzt diese Vorteile in Verbindung mit der soliden Leistung, Verfügbarkeit und Sichtbarkeit von Percona Server für MySQL getrost nutzen."

"Ich bin begeistert, die GA-Version von Percona Server für MySQL mit MyRocks zu sehen. Die Arbeit, die wir mit Percona gemacht haben, macht dies für mehr Benutzer zugänglich und wir freuen uns darauf, dass die Community von den Leistungsvorteilen dieser Version profitiert."

Mit mehr als 3.000 Kunden weltweit, ist Percona (http://www.percona.com/) das einzige Unternehmen, das enterprise-class Lösungen sowohl für MySQL als auch MongoDB über traditionelle und Cloud-basierte Plattformen liefert. Das Unternehmen bietet Software (http://www.percona.com/software) , Support (http://www.percona.com/products/mysql-support) , Consulting (http://www.percona.com/products/mysql-consulting) , und Managed Services (http://www.percona.com/products/percona-managed-services) für einige der größten und bekanntesten Marken im Internet, wie beispielsweise Cisco Systems, Time Warner Cable, Alcatel-Lucent, Rent the Runway and the BBC, sowie für viele kleinere Unternehmen, die während der Rationalisierung von Datenbankeffizienz Anwendungsleistung maximieren möchten. Gut etabliert als Vordenker, liefern Percona Experten Inhalt über den Percona Database Performance Blog. (https://www.percona.com/blog/) Die beliebten Percona Live conferences (http://www.percona.com/live/conferences?CMP=PUB-PR-SWI-PRQ415_PERCONA-X-PERCONA-LIVE_CONFERENCES) ziehen Teilnehmer und hochkarätige Referenten aus der ganzen Welt an.

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.percona.com (http://www.percona.com/).

Percona, XtraBackup, TokuDB und Fractal Tree sind eingetragene Marken der Percona LLC oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken in diesem Dokument sind das alleinige Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

