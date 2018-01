FMW-Redaktion

Nachdem der Dax seit dem Tiefpunkt am ersten Handelstag fast 700 Punkte ohne nennenswerte Korrektur absolviert hat, werden nun weitere Anstiege mühsamer - das hat der gestrige Handelsverlauf beim deutschen Leitindex schon gezeigt. Der Dax, der den Rückstand zu seinem Leitstern S&P 500 aufgeholt hat, steht nun vor einer vergleichsweise großen Hürde, an der er gestern noch gescheitert war: der Bereich 13410/15 Punkte:

(Chart durch anklicken vergrößern)

Sollte der Dax auch diese Hürde nehmen, kommt schon das Allzeithoch bei 13537 Punkte in den Blick - und man kann vermuten, dass dem einen oder anderen dann ein bißchen mulmig werden wird. Das kann auch für die Leitbörse in den USA gelten, bei der so ziemlich alles an Extrempunkten angelangt ist: die ...

