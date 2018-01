Zürich - Die US-Steuerreform tritt Anfang 2018 in Kraft, so die Experten von Swisscanto Invest.Die positiven Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt würden über einen Zeitraum von zehn Jahren auf einen Prozentpunkt geschätzt. Deutlich stärker dürften die Unternehmensgewinne profitieren. In der Eurozone würden die Konjunkturindikatoren überwiegend positiv überraschen. Indes bewege sich die Inflation fernab vom Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Konjunktur zeige somit keine Überhitzungssymptome. Was die Entwicklung der Konjunktur in China betreffe, sei die Unsicherheit 2018 höher als 2017 und so sollte das diesjährige Wachstum leicht schwächer ausfallen. Für die Schwellenländer könne nicht mit einer Beschleunigung der Wachstumsdynamik gerechnet werden.

