FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Rally zum Jahresanfang hat der Dax am Dienstag im frühen Handel nur noch moderat zugelegt. Der Leitindex stieg um 0,14 Prozent auf 13 386,78 Punkte. "Die Rally hat leicht an Schwung verloren. Der Optimismus der Anleger bleibt dennoch auf hohem Niveau", schrieb Milan Cutkovic vom Broker Axitrader. Nach dem starken Anstieg in den vergangenen drei Börsentagen könnten sich diese aber erst einmal eine Verschnaufpause gönnen.

Seit dem Zwischentief gleich zum Start ins neue Jahr hatte der Dax in der Spitze um mehr als 5 Prozent zugelegt. Am Montag missglückte ihm jedoch der dauerhafte Sprung über 13 400 Punkte. Die Schlüsselmarke für den Dax ist und bleibt nach Aussage von Experten das Rekordhoch von Anfang November bei 13 525,56 Punkten. Zum wesentlichen Kurstreiber dürften nun - nach der beschlossenen Steuerreform in den USA - zunehmend die Jahresberichte der Unternehmen werden.

Der MDax der 50 mittelgroßen Börsentitel legte um 0,13 Prozent auf 27 051,08 Punkte zu. Der TecDax stieg etwas stärker um 0,27 Prozent auf 2678,74 Zähler./bek/jha/

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0079 2018-01-09/09:14