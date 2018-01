FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future handelt seit dem Beginn des Jahres 2018 in einer vergleichsweise engen Spanne seitwärts. Die untere Begrenzung bildet dabei die 200-Tageslinie, die aktuell bei 161,28 Prozent verläuft. Gedeckelt ist der März-Kontrakt bei 162 Prozent. Am Dienstagmorgen handelt der Kontrakt mit 161,68 Prozent in der Mitte der Spanne.

Im Handel wird demnächst ein Ausbruch nach unten als mögliches Szenario thematisiert. Mit dem Unterschreiten der 200-Tageslinie könne Verkaufsdruck aufkommen, wie Ende Juni 2017 bereits schon einmal zu beobachten, heißt es. Fundamental könnte dafür ein Impuls von sehr stark ausgefallenen deutschen Produktionsdaten im November kommen.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 8 Ticks auf 161,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,70 Prozent und das Tagestief bei 161,56 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.45 Uhr rund 20.100 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 8 Ticks auf 131,66 Prozent.

January 09, 2018 02:45 ET (07:45 GMT)

