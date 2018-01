Zu Wochenbeginn dominierten erneut Emittenten aus dem Financials-Sektor das Geschehen am EUR-Primärmarkt. So platzierte Lloyds Banking Group eine EUR 1,5 Mrd. schwere Dual-Tranche Senior Anleihe (erw. Rating A3/BBB+/A+). Tranche A (6NC5, EUR 1,25 Mrd.) preiste bei MS+47 BP, Tranche B (EUR 250 Mio. Aufstockung der 1,5 % Senior Anleihe mit Fälligkeit am 12. September 2027) bei MS+60 BP. BFCM begab eine Senior Anleihe (7,5J, EUR 1,5 Mrd., erw. Rating Aa3/A/A+) bei MS+23 BP. Im Immobiliensektor konnte Vonovia eine Dual-Tranche Senior Anleihe (erw. Rating BBB+) am Markt platzieren. Tranche A (6J, EUR 500 Mio.) preiste bei MS+45 BP, Tranche B (10J, EUR 500 Mio.) bei MS+70 BP. Darüber hinaus haben Erste Group Bank und CAFFIL Covered Bond Emissionen angekündigt. Seit gestern...

