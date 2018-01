Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion steigt weitaus deutlicher als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im November weitaus besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg sie gegenüber dem Vormonat um 3,4 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Zuwachs von lediglich 1,9 Prozent prognostiziert. Den zunächst für Oktober gemeldeten Produktionsrückgang von 1,4 Prozent revidierte Destatis zudem auf 1,2 Prozent. Die Industrieproduktion im engeren Sinne erhöhte sich im November um 4,3 Prozent.

Deutscher Handelsbilanzüberschuss legt stärker als erwartet zu

Der Handelsbilanzüberschuss Deutschlands ist im November etwas höher als erwartet gewesen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lag er bei saisonbereinigt 22,3 Milliarden Euro. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Plus von 21,0 Milliarden Euro prognostiziert. Der vorläufig für Oktober genannte Überschuss von 19,9 Milliarden Euro wurde bestätigt. Die Ausfuhren stiegen gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 4,1 Prozent und die Einfuhren um 2,3 Prozent.

Lampe: Deutsche Produktion wieder über Vorquartalsniveau

Der unerwartet deutliche Anstieg der Produktion im produzierenden Gewerbe Deutschlands im November hat den Produktionsrückgang im Vormonat nach Aussage des Bankhauses Lampe mehr als ausgeglichen. "Wir liegen im vierten Quartal jetzt um 0,6 Prozent über dem dritten Quartal", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger. Die starke Produktion bei anhaltend hohen Auftragsbeständen gebe nun Sicherheit, dass Deutschland vor einem guten Winterhalbjahr stehe. Krüger erwartet für das vierte Quartal einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,6 Prozent.

Bostic rät wegen Inflationserwartung zur Zurückhaltung bei Leitzins

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael W. Bostic, hält es für möglicherweise sinnvoll, trotz der steigenden Inflation etwas geduldiger bei der Anhebung der Zinsen zu sein. Zur Begründung sagte Bostic, der 2018 zu den stimmberechtigten Mitgliedern im Offenmarktausschuss der Fed gehört, es bestehe die Möglichkeit, dass die Zinserwartungen in der Bevölkerungen noch nicht verankert seien.

Fed-Mitglieder regen Neueinschätzung des Inflationsziels an

Zwei Mitglieder der US-Notenbank Federal Reserve sind der Auffassung, dass die Fed eine Änderung bei ihrem Inflationszielrahmen in Betracht ziehen sollte, um so auf künftige Abschwünge reagieren zu können. John Williams, Chef des Fed-Ablegers in San Francisco, argumentierte für die Aufrechterhaltung eines Preisniveaus. Ein Preisniveauziel würde es der Fed ermöglichen, Zeiten unterdurchschnittlicher Inflation durch Ausgleichszeiträume mit überdurchschnittlicher Inflation auszugleichen. Eric Rosengren sagte, er würde eine Inflationsbandbreite anstelle des derzeitigen starren Inflationsziels bevorzugen.

Schweizerische Nationalbank erzielt 54 (24) Milliarden Franken Gewinn

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat das Jahr 2017 nach vorläufigen Berechnungen mit einem kräftig ausgeweiteten Gewinn von 54 (2016: 24) Milliarden Franken abgeschlossen. Nach Mitteilung der SNB entfielen von diesem Gewinn 2 Milliarden Franken auf Positionen in Schweizer Franken. Weitere 49 Milliarden Franken entfielen auf Fremdwährungspositionen. Aus dem Goldbestand resultierte ein Bewertungsgewinn von 3 Milliarden Franken.

Grosse-Brömer sieht "deutliche Fortschritte" in Sondierungsgesprächen

Union und SPD haben in ihren Sondierungen nach Angaben des CDU-Politikers Michael Grosse-Brömer "deutliche Fortschritte" gemacht. Die Fachgruppen hätten "intensiv und gut gearbeitet", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag zu den Sondierungsgesprächen am Montag. "Es war heute ein Tag, in dem deutliche Fortschritte gemacht wurden." Die Parteichefs von CDU, CSU und SPD berieten am Montag über das Thema Europa. Zudem berichteten Sondierungsfachgruppen den Partei- und Fraktionsvorsitzenden über ihre Gespräche. Einzelheiten über den Stand der Sondierungen von Union und SPD wollte der CDU-Politiker nach dem zweiten Verhandlungstag nicht nennen.

Weißes Haus schweigt zu möglicher Befragung Trumps durch Sonderermittler Mueller

Das Weiße Haus hat am Montag eine Stellungnahmen zu Berichten abgelehnt, wonach US-Präsident Donald Trump schon bald von Sonderermittler Robert Mueller zur Russland-Affäre befragt werden könnte. Aus Respekt vor dem Sonderermittler kommentiere das Weiße Haus die Kommunikation mit dem Büro von Mueller nicht, teilte Trumps Anwalt Ty Cobb mit. Mueller führt unabhängige Ermittlungen zu möglichen illegalen Verbindungen zwischen dem Trump-Team und Russland vor dem Amtsantritt des US-Präsidenten.

Irans Außenminister am Donnerstag zu Gesprächen in Brüssel

Die Europäische Union hat den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif zu Gesprächen am Donnerstag nach Brüssel eingeladen. Bei dem Treffen mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sowie seinen Kollegen aus Großbritannien und Frankreich soll es um das Atomabkommen mit dem Iran gehen, wie die EU in einer Erklärung mitteilte. Das Gespräch findet auch vor dem Hintergrund der Protestwelle statt, die den Iran ab Ende Dezember erschüttert hat.

Britische Ministerin lehnt Ressortwechsel ab und tritt zurück

Die britische Bildungsministerin Justine Greening ist zurückgetreten. Greening sollte im Zuge der von Premierministerin Theresa May eingeleiteten Kabinettsumbildung ihr Ressort aufgeben und stattdessen die Verantwortung für Soziales und Renten übernehmen, verlautete aus Regierungskreisen am Montag. Sie habe jedoch "abgelehnt". Die Regierungschefin sei zwar "enttäuscht", respektiere aber Greenings Entscheidung, hieß es weiter.

Erste direkte Gespräche seit zwei Jahren zwischen Nord- und Südkorea

Erstmals seit rund zwei Jahren haben sich ranghohe Regierungsvertreter Nordkoreas und Südkoreas zu direkten Gesprächen getroffen. Die Unterredung fand am Dienstag in Panmunjom in der demilitarisierten Zone zwischen den beiden verfeindeten Nachbarstaaten statt. Im Mittelpunkt stand die mögliche Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im kommenden Monat in Südkorea, wie der südkoreanische Vereinigungsminister Cho Myoung Gyon mitteilte. Damit setzten beide Seiten ihre Annäherung nach Monaten der Eskalation wegen des nordkoreanischen Raketen- und Atomprogramms fort.

Innenminister: 20 Anschläge 2017 in Frankreich vereitelt

Die französischen Sicherheitsbehörden haben im vergangenen Jahr nach Angaben von Innenminister Gérard Collomb 20 Anschläge vereitelt. In einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Le Progrès" sagte Collomb, es gebe kein "risikofreies Terrain". "Man muss ständig wachsam sein", sagte der Minister. Im November veröffentlichten Daten zufolge waren bis zu dem damaligen Zeitpunkt 13 Anschläge verhindert worden. Zu den hinzugekommenen sieben weiteren wollte Collomb sich nicht im Einzelnen äußern.

