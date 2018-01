Der Euro bleibt am Dienstag stabil und kostet ähnlich wie am Vortag 1,1960 Euro. Damit liegt die Gemeinschaftswährung etwas unter dem von der Zentralbank festgelegten Referenzwert. Der japanische Yen legt unterdessen zu.

Der Euro hat sich am Dienstag weiter unter der Marke von 1,20 US-Dollar bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1960 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank ...

