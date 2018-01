FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,04 Prozent auf 161,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,43 Prozent. Auch in anderen Euroländern erhöhten sich die Renditen leicht.

Leicht belastet wurden Bundesanleihen durch robuste Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Sowohl Produktionsdaten aus der Industrie als auch Zahlen vom Außenhandel übertrafen die Erwartungen von Analysten deutlich. "Am Konjunkturhimmel in Deutschland ist derzeit kaum eine Wolke zu erkennen", kommentierten Fachleute von der BayernLB.

Im weiteren Handelsverlauf dürften sich die Impulse durch Konjunkturdaten dagegen in Grenzen halten. In der Eurozone werden Arbeitslosenzahlen veröffentlicht, die selten für Kursbewegung sorgen. In den USA stehen das Mittelstandsbarometer NFIB und der Arbeitsmarktindikator Jolts auf dem Programm. Auch diese Daten führen in den seltensten Fällen zu Marktbewegung./bgf/jkr/jha/

