Wien - In den USA verdichten sich die Hinweise, dass Sonderermittler Mueller im Rahmen seiner Ermittlungen in der Russland-Affäre in den nächsten Wochen Präsident Trump persönlich zum Sachverhalt befragen wird, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die deutsche Industrieproduktion habe im November mit 3,4% p.m. noch deutlich kräftiger zugelegt als dies im Vorfeld von den meisten Analyten erwartet worden sei. Der Rückgang im September und Oktober sei damit wieder vollständig aufgeholt.

