Zürich - Die Credit Suisse hat heute gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Fuhrer & Hotz die zehnte Ausgabe der jährlich erscheinenden Studie «Retail Outlook» veröffentlicht. Nach zwei Jahren Schrumpfungskurs dürfte der Umsatzrückgang 2017 im Schweizer Detailhandel zum Halt gekommen sein. Für das Jahr 2018 erwarten die Ökonomen der Credit Suisse dennoch nur ein kleines Umsatzplus. Die von Fuhrer & Hotz befragten Branchenvertreter sehen die Lage insgesamt etwas optimistischer: Rund 60 % gehen von steigenden Umsätzen aus. Eine grosse Herausforderung für stationäre Händler bleibt der weiterhin dynamisch wachsende Onlinehandel. Die Ökonomen der Credit Suisse schätzen, dass der deutsche Onlinehändler Zalando in der Schweiz inzwischen drei Mal so viel umsetzt wie noch 2012. Trotz Abwertung des Frankens dürfte 2017 der Kaufkraftabfluss durch den Einkaufstourismus weiterhin erheblich gewesen sein. Die Studie zeigt in diesem Kontext unter anderem, dass Konsumenten bei einem durchschnittlichen Auslandseinkauf rund eine Stunde mehr Wegzeit in Kauf nehmen, als bei Inlandseinkäufen.

Die Ökonomen der Credit Suisse analysieren in der heute publizierten Studie «Retail Outlook» die Perspektiven und die Lage des Schweizer Detailhandels und bestätigen, dass nach zwei Jahren Schrumpfungskurs dürfte der Umsatzrückgang im Schweizer Detailhandel 2017 zum Halt gekommen sein. Gemäss Schätzung der Ökonomen der Credit Suisse stagnierten die nominalen Umsätze. Positiv auf die Entwicklung im Detailhandel wirkte sich die Verbesserung am Arbeitsmarkt und bei der Konsumentenstimmung aus. Zudem sorgten der wirtschaftliche Aufschwung in vielen europäischen Volkswirtschaften und die verringerten politischen Risiken dafür, dass der Euro gegenüber dem Franken aufwertete. Dies dürfte sich einerseits leicht dämpfend auf den Einkaufstourismus ausgewirkt haben. Die verbesserte Konjunktur in Europa führte andererseits auch dazu, dass Einwanderer wieder vermehrt in ihre Herkunftsländer zurückkehrten. Das Wachstum der Anzahl Konsumenten verlangsamte sich dadurch im vergangenen Jahr weiter.

Umsätze im Bekleidungssegment waren erneut rückläufig

Die divergierende Umsatzentwicklung der letzten Jahre in den zwei Hauptsegmenten Food/Near-Food und Non-Food verringerte sich 2017. Die Händler von Food/Near-Food-Produkten verbuchten 2017 gemäss den Schätzungen der Credit Suisse-Ökonomen ein schwaches nominales Umsatzplus von 0,3 %, während der Umsatzrückgang im Non-Food-Markt mit -0,1 % (2016: -3,1 %) praktisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...