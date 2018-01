Der Netzumbau bei der Telekom ist in vollem Gange. Davon profitieren jetzt fast 50 Städte in ganz Deutschland. "Wir bieten in diesen Städten ab sofort rund 3,5 Mio. Haushalten Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s an", wurde Telekom-Chef Timotheus Höttges per Pressemitteilung zitiert. "Weitere 2,5 Mio. werden bis Februar 2018 folgen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für den flächendeckenden Ausbau der digitalen Infrastruktur. Andere reden nur über Anschlüsse der Zukunft, wir bauen in der Gegenwart", so Höttges weiter. Die Aktie der Deutschen Telekom bewegte sich in den vergangenen Monaten seitwärts. Das aktuelle Monatstief wurde bei ...

