Time Warner -0.20% Mathematiker (GAMES): Timewarner besaß eine relativ hohe Gewichtung im wikifolio, die den Anteil am Gaming-Geschäft überrepräsentierte. Deshalb wurden die Hälfte der Aktien mit einem Gewinn von 7% verkauft um den Anteil in reinen in Gaming-Aktien zu erhöhen. (09.01. 09:40) >> mehr comments zu Time Warner: www.boerse-social.com/launch/aktie/time_warner Sony 0.97% Mathematiker (GAMES): 10% der Sony-Position werden wegen der Outperformance mit einem Gewinn von +41% verkauft. Damit wurde die Gewichtung wieder an den anderen Positionen ähnlicher Größe angeglichen. Die frei verfügbaren Mittel werden für Reinvestitionen bei günstiger Marktgelegenheit aufbewahrt. (09.01. 09:36) >>...

Den vollständigen Artikel lesen ...