Die deutschen Unternehmen haben ihre Exporte im November so kräftig gesteigert wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Die Ausfuhren stiegen um 4,1 % zum Vormonat an. In den beiden Vormonaten hatte es jeweils einen Rückgang von 0,3 % gegeben. Die Importe legten diesmal um 2,3 % zu.



Die Unternehmen fuhren auch ihre Produktion so kräftig hoch wie seit fast acht Jahren nicht mehr. Sie stellten im November 3,4 % mehr her als im Vormonat - viel mehr als Ökonomen im Vorfeld erwartet hatten. Schließlich war die Erzeugung im Oktober noch um 1,2 % gedrosselt worden.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info