Ich kann es nicht glauben. Erst vor Kurzem haben wir in den Medien wieder einen Einblick in die deutsche Sparerlandschaft bekommen. Die Zahlen, die ich dort gelesen habe, bringen mich wirklich ins Stutzen und wollen mich nicht mehr so recht aus ihrem Bann lassen.



Lass uns daher einen Blick auf ein paar verschiedene Spar-Kennzahlen werfen, die die Unzulänglichkeiten unserer Landsmänner nur allzu gut offenbaren. Aber zunächst erst einmal ein paar Basics, auf die wir vielleicht sogar stolz sein können:

6.100.000.000.000 Euro ...

... das ist der Wert, den die Volkswirte der DZ Bank als Geldvermögen der Deutschen ermittelt haben. Auf jeden Bundesbürger heruntergerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...