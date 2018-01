Las Vegas (ots/PRNewswire) -



Vorreiter bei der VR-Prototypisierung und Elektroauto-Startup im Luxussegment führen Neuheiten im Bereich Fahrzeugbeleuchtung vor.



OPTIS, Weltmarktführer bei der virtuellen Prototypisierung, und Lucid Motors, ein Elektroauto-Startup, das ein neues Luxussegment der E-Mobilität definiert, haben heute bekanntgegeben, dass sie beim Testen der nächsten Generation von Fahrzeugbeleuchtungslösungen zusammenarbeiten wollen.



OPTIS steuert die Software und Expertise bei, damit Lucid Motors -- ein Elektroauto-Startup, das ein neues Luxussegment der E-Mobilität definiert -- virtuell simulieren kann, wie sein neues Scheinwerfersystem aussieht und im Fahrbetrieb funktioniert. Das Produkt dieser Partnerschaft ist ein Beleuchtungssystem mit Multilinsenarray sowie eine pixelierte Beleuchtungslösung, die die Sicherheit für Fahrer und Fußgänger verbessert. Beide Lösungen finden sich im Lucid Air, die Luxuslimousine von Lucid Motors. Die Scheinwerfer werden auf der CES 2018 erstmals in einer virtuellen Demo vorgeführt (OPTIS-Stand 3002, Tech East, LVCC, North Hall).



Das von Lucid entwickelte Beleuchtungssystem mit Multilinsenarray bietet verschiedene innovative Vorteile. Bei der Technologie kommen Tausende Linsen zum Einsatz, die den Straßenverlauf präzise und hochauflösend ausleuchten. Dank perfekter Lichtstreuung in einer selbstjustierenden, blendfreien Lösung verbessern die Scheinwerfer zudem die Sicherheit für Fahrer und Fußgänger. Das Design wurde mit OPTIS-Technologie optimiert. So entstand ein unverwechselbares und extrem schlankes Design, das bei gleichbleibendem Energieverbrauch für eine bessere Lichtausbeute sorgt.



Mit dem von OPTIS entwickelten interaktiven Echtzeit-Fahrsimulator VRX ist Lucid Motors in der Lage, die Leistung seiner Scheinwerfer mit virtuellen Prototypen auf virtuellen Teststrecken unter realistischen Verkehrsbedingungen zu testen (einschließlich Wetter, Gegenverkehr und Fußgängerverkehr). Die Software wird sowohl von Erstausrüstern als auch von Tier-1-Zulieferern verwendet, um virtuelle Prototypen zu erstellen. Durch reibungslose Sicherheitsuntersuchungen lässt sich die Marktreife beschleunigen.



Hans Christoph Eckstein, technischer Entwickler für Optiksysteme bei Lucid Motors, sagte: "Mit VRX können die Ingenieure von Lucid genau sehen, wie die Lichtstreuung auf der Straße aussieht und die Scheinwerfer mit den Fahrzeugsensoren interagieren. So können wir das Scheinwerferlicht modellieren und sicherstellen, dass es genau das Verhalten und die Eigenschaften des Lichtstrahls simuliert."



