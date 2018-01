Las Vegas (ots/PRNewswire) -



OPTIS, Mitglied des Leddar-Ökosystems, kollaboriert mit LeddarTech beim virtuellen Testen fortschrittlicher LiDAR-Systeme, um den Designprozess für intelligente und autonome Fahrzeuge zu modernisieren.



OPTIS, ein führendes Unternehmen im Bereich der virtuellen Prototypisierung, und LeddarTech Inc., Entwickler und Eigentümer von Leddar, eine patentierte Technologie zur digitalen Signalverarbeitung für Solid-State-LiDARs in Fahrzeugen, haben heute eine Partnerschaft verkündet, mit der die industrielle Simulation fortschrittlicher LiDAR-Lösungen ermöglicht werden soll.



Durch die Kollaboration können Transportunternehmen ihre LiDAR-Systeme der nächsten Generation auf Basis des LeddarCore Integrated Circuit (IC) vor der eigentlichen Lancierung virtuellen Tests und Integrationsszenarien unterziehen.



Bei Systemen für autonomes Fahren kommt der Umgebungswahrnehmung eine bedeutende Rolle zu. OPTIS ermöglicht mit seinen Simulationslösungen die virtuelle Abbildung von Kameras und LiDAR-Abläufen in autonomen Fahrzeugen und ihre simulierte Anwendung unter realgetreuen Bedingungen. Dies ermöglicht mehr Sicherheit und Kosteneffizienz bei virtuellen Tests von LiDAR-Systemen, die auf LeddarCore ICs basieren.



"Systeme für autonomes Fahren entwickeln sich mit rasender Geschwindigkeit weiter. Im Rennen um die Kommerzialisierung von Massenmarktlösungen für die automobile Serienproduktion bietet jede Lösung, mit der die Entwicklungs- und Integrationszyklen neuer Technologien optimiert werden, einen bedeutenden Mehrwert", sagte Michael Poulin, Automotive Solutions General Manager bei LeddarTech. "Die optischen Simulationswerkzeuge von OPTIS tragen maßgeblich dazu bei, dass sich Erstausrüster und Tier-1-Zulieferer, die Systeme auf Basis von LeddarCore ICs entwickeln, einen Vorsprung verschaffen können. Der autonome Fahrzeugsimulator trifft die gleichen Entscheidungen wie ein reales vernetztes Fahrzeug und macht so kostspielige und riskante Tests neuer LiDAR-Systeme unter Alltagsbedingungen überflüssig. Gleichzeitig wird die Marktreife beschleunigt."



LeddarTechs fortschrittliche optische Abtastungstechnologie ist die ideale Ergänzung zu den SPEOS- und VRX-Simulationsfunktionen von OPTIS. OPTIS greift auf reale Materialmessungen zurück, um das LiDAR-Modell zu validieren und die korrekte Reaktion des LiDAR in Echtzeit zu simulieren. Dazu wird eine virtuelle Simulation eines geschlossenen Kreislaufs mit automatisierten Fahrfunktionen durchgeführt.



"Aus der technologischen Kollaboration zwischen unseren beiden Unternehmen resultiert eine funktionsstarke Lösung, von der Kunden und der Markt für autonomes Fahren insgesamt profitieren", sagte Gilles Gallée, Business Development Director for Autonomous Driving and Simulation bei OPTIS.



OPTIS führt seine Technologie auf der 2018 CES im Leddar Ecosystem Pavillon vor (Tech East LVCC Central Plaza-CP 23).



