Die deutsche Wirtschaft läuft sehr gut. Die Exporte wachsen so stark wie seit drei Jahren nicht mehr. Und die produzierenden Unternehmen verzeichnen das größte Plus seit 2009. Experten sehen einen anhaltenden Trend.

Die deutsche Wirtschaft hat Produktion und Exporte im November so kräftig gesteigert wie seit Jahren nicht mehr. Die Unternehmen stellten 3,4 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mitteilte. Das ist der kräftigste Anstieg seit mehr als acht Jahren. Das Plus fiel fast doppelt so stark aus wie von Ökonomen erwartet. Die Exporte zogen sogar um 4,1 Prozent zum Vormonat an und damit mehr als dreimal ...

