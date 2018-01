BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat CDU und CSU vorgeworfen, bei den Sondierungen Zwischenstände an die Presse zu geben. Es sei sehr ärgerlich, "dass es Durchstechereien gegeben hat", sagte Nahles am Dienstag zu Beginn der dritten Sondierungsrunde zwischen Union und Sozialdemokraten. Das müsse aufhören, forderte die SPD-Politikerin.

Am Vorabend war durchgesickert, dass Union und Sozialdemokraten angeblich das Klimaziel 2020 aufgeben wollen. Es handelte sich zwar nur um das Statement einer der Unter-Arbeitsgruppen, gleichwohl sorgte die Meldung für einigen Wirbel sowie für Kritik von Grünen, Linken und Umweltschützern.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) wollte hingegen keine Stimmungstrübung erkennen. "Zunächst einmal kann ich sagen, dass wir gut und zielorientiert verhandeln", sagte er bei seinem Eintreffen an der bayerischen Landesvertretung. Kauder sieht die drei Parteien im Zeitplan, bis Donnerstag zu einem Ergebnis zu kommen. Es gebe aber noch viel zu tun. Der Fraktionsvorsitzende sagte mit Blick auf das Klimaschutzziel, dass es sich zunächst um einen Zwischenstand handele. Erst wenn am Ende alles beschlossen sei, sei alles beschlossen, so Kauder.

Während der Jamaika-Sondierungen hatten sich Union, Grüne und FDP auf die Abschaltung von Kohlekraftwerken verständigt, um das Klimaziel 2020 zu erreichen.

