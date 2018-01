CES Samsung NEXT schließt sich mit dem Magazin Entrepreneur als gemeinsam offizielle Sponsoren für die Präsentationsplattform für Firmengründer "What's NEXT Live" auf der CES 2018 in Las Vegas, Nevada, vom 9. bis zum 11. Januar, zusammen. Die Präsentationsplattform befindet sich im Eureka Park Marketplace, Tech West (Sands, Level 1, Hall G, #50473) und bietet während dreier Tage Live-Interviews, Podiumsdiskussionen und Kamingespräche mit Unternehmern und Technologen.

Zusätzlich arbeitet Samsung NEXT mit NationSwell zusammen, einer Organisation, die sich der Aufgabe widmet, Lösungen und Innovationen zu ermöglichen, welche die Welt ein Stück weiter bringen, umden Wettbewerb Samsung NEXT Innovation Challenge zu starten. Dieser landesweite Wettbewerb, der Unternehmer und Startups identifiziert, die das Wohlstandsgefälle in Amerika verringern helfen, wird von Januar bis März laufen, wobei der Gewinner im August bekannt gegeben wird.

Samsung NEXT lädt die Teilnehmer der Veranstaltung dazu ein, sich uns bei Gesprächen mit Firmengründern, Beeinflussern und Fürsprechern anzuschließen, um etwas über deren unternehmerische Laufbahnen zu erfahren Schaffung, Vergrößerung und Skalierung von Unternehmen wie auch über das Neueste aus der Technologie, einschließlich virtuelle Realität, erweiterte Realität, das Internet der Dinge sowie Digitaltechnologie und Gesundheit.

Folgende inspirierende Redner werden das Wort ergreifen:

Tag eins: Dienstag, 9. Januar David Eun, President von Samsung NEXT Baron Davis, All-Star NBA-Spieler und Gründer von Baron Davis Enterprises Dr. Renee Dua, Mitgründer von Heal Dor Skuler, CEO und Mitgründer von Intuition Robotics Tag zwei: Mittwoch, 10. Januar Travis Bogard, Head of Product bei Samsung NEXT Gary Vaynerchuk, Gründer von VaynerMedia Jennifer Chavarria, Head of Studio bei Kite Lightning Tag drei: Donnerstag, 11. Januar Alex Hawkinson, Gründer von SmartThings Moshe Meyassad und Osnat Goren-Peyser, Mitgründer von 2Sens Ted Schilowitz, Futurist in Residence bei Paramount Pictures Mehrere Unternehmen, mit denen Samsung NEXT zusammenarbeitet werden am Eureka Park Marketplace ihre neuesten Innovationen präsentieren, einschließlich: 2Sens: Entwickelt Echtzeit-Videobearbeitungstechnologie, die LIVE, LIFELIKE und COMFORT VR auf jedermanns Smartphone bringen kann Brodmann17: Entwickelt die modernste künstliche visuelle Intelligenz Mobile Physics: Entwickelt eine auf Software basierende Lösung für persönliche sub-auditorische Klimamessung Stream Elements: Bietet den Schöpfern von Live-Video-Inhalten die nötigen Instrumente, um ihr Publikum einzubinden, zu erweitern und zu monetarisieren Vidrovr: Analyse großer Videokollektionen, um die dortigen Inhalte auffindbar und filterbar zu machen automatisch VeeR: Entwickelt eine Plattform für das Auffinden und die Distribution von Inhalten der Bereiche VR/360-Grad-Video

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte SamsungNEXT.com und verbinden Sie sich mit uns in sozialen Medien @SamsungNEXT.

Über Samsung NEXT

Samsung NEXT erstellt, erweitert und skaliert umgestaltende Software und Dienste, um Samsungs globale Hardware-Kapazität zu ergänzen. Samsung NEXT ist ein wichtiger Antriebsfaktor bei Samsungs Umgestaltung in ein integriertes Hardware- und Softwareunternehmen und verbindet Produktentwicklung, Investitionen, Merger and Acquisitions und Partnerschaften alles unter einem Dach. Falls Sie eine Idee haben, können wir Ihnen helfen, diese in ein Produkt umzusetzen. Falls Sie ein Produkt haben, können wir Ihnen helfen, dieses zu fertigen und fortzuentwickeln. Und, wenn Sie fertig sind, können wir Ihnen helfen, es zu skalieren.

Über Entrepreneur Media

Entrepreneur Media Inc. ist der führende Anbieter von Inhalten für und über Unternehmer. Unsere Produkte begeistern und inspirieren tagtäglich durch solche Ratschläge, Lösungen und Ressourcen, auf denen die gewagten und unabhängigen Denkweisen von Unternehmern aufbauen. Nach unseren 37 Jahren erreicht niemand sonst ein größeres Publikum von im Wachstum begriffenen Unternehmen. Als das originäre Magazin für die Gemeinschaft kleiner und mittlerer Unternehmen bleibt Entrepreneur weiterhin der maßgebliche Leitfaden bei der Lösung der vielfältigen Herausforderungen, denen sich Geschäftseigentümer gegenüber sehen. Entrepreneur.com ist weltweit die von Unternehmern und aufstrebenden Unternehmen am meisten genutzte Website. Entrepreneur Press publiziert Bücher, die unternehmerische Fähigkeiten zur Manifestation als geschäftlicher Erfolg führen.

