Hannover - Die Renditen der Benchmarkanleihen tendierten in den vergangenen beiden Wochen leicht aufwärts, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite zehnjähriger Bunds liege bei etwa 0,45%, die Rendite amerikanischer Treasuries bei knapp unter 2,50%. Der transatlantische Renditespread zehnjähriger Benchmarkanleihen notiere damit nahezu unverändert bei etwa 205 Basispunkten. Weiter zusammengelaufen sei dagegen der Renditespread in den USA zwischen kurz- und langlaufenden Papieren in der Erwartung weiterer Zinsanhebungen der Federal Reserve. Dagegen sei die Kurve in der Eurozone angesichts der zunächst noch abwartenden Haltung der EZB wenig verändert geblieben.

